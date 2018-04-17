Биткоин продолжает дешеветь

17 апреля 2018 10:53 (UTC+04:00)

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник утром дешевеет, при этом сохраняясь возле отметки в 8 тысяч долларов, аналитики не исключают дальнейшего удорожания криптовалюты, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин дешевел на 1,1% — до 7,997 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 0,55%, до 7,99 тысячи долларов, на Binance — на 0,51%, до 7,998 тысячи долларов.

Основные альтернативные виртуальные валюты также дешевеют: Ethereum дешевел на 0,77%, до 506,2 доллара, Ripple — на 0,24%, до 0,66 доллара, Bitcoin Cash — на 0,37%, до 758,41 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 325,62 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.

"Цены консолидируются выше линии нисходящего тренда, и мы ожидаем продолжение роста уже на этой неделе", — рассказал РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

"Многое зависит от того, сможет ли курс закрепиться выше этих отметок, если да, то при подходящем новостном фоне можно будет наконец ожидать роста", — прокомментировал перспективы удорожания биткоина аналитик eToro Михаил Мащенко. Эксперт добавляет при этом, что "цель в 20 тысяч долларов за монету к концу года выглядит уже не так нереалистично". На отметке в 20 тысяч долларов биткоин торговался в середине декабря прошлого года.

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Azernews Newspaper
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