Финрегулятор: В Азербайджане нет дефицита валюты в банках (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские банки не испытывают проблем с нехваткой валюты, сказал журналистам исполнительный директор Палаты надзора над финансовыми рынками Ибрагим Алышов.

По его словам, Центральный банк своевременно обеспечивает банки валютой, поэтому причин для паники нет.

«Волатильность, которую мы наблюдали в отношении курса американской валюты в Турции и России, создала определенную психологическую напряженность и в Азербайджане», - сказал он, добавив, что это всего лишь психологический фактор и причин для паники нет.

Он также отметил, что за последнюю неделю объёмы покупки валюты в стране на одного человека составили около 800-1300 долларов.

«Повторюсь это всего лишь психологический фактор, вызванный событиями в соседних странах, но каких-либо макроэкономических оснований для паники нет», - подчеркнул Алышов.

(Автор: Азад Гасанли)

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