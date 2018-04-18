В руководстве азербайджанской СК новое назначение

БАКУ /Trend/ - Юсиф Солтанов назначен заместителем председателя правления азербайджанской страховой компании AzInsurance (“AzSığorta”), сообщает компания в среду.

Ранее Солтанов занимал руководящие должности в департаменте по продажам, департаменте по страхованию имущества, руководил блоком по стратегическим связям в AzInsurance.

Обновленный состав правления СК выглядит следующим образом: Анар Талыбов - председатель, Зохраб Ширинов и Юсиф Солтанов - заместители председателя

AzInsurance действует в Азербайджане с 2006 года.

(Автор: Азад Гасанли)

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