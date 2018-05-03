Глава Узбекистана поручил развивать семеноводство картофеля в Наманганской области

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил ООО «Барака мева саноат сервис» в Чустском районе, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

Согласно информации, предприятие начало свою деятельность в 2015 году с экспорта орехов, кишмиша и каперсов. В настоящее время здесь выращиваются также подсолнух, фасоль, семенной картофель, кукуруза, помидоры. Обществом создан интенсивный сад и реализуется проект общей стоимостью 9,6 миллиарда сумов, который предусматривает заготовку в год 4,6 тысячи тонн орехов и иной продукции на сумму более 40 миллиардов сумов. 70 процентов урожая намечается поставлять на экспорт.

Мирзиёев ознакомился с возможностями предприятия, осмотрел теплицу, созданную интенсивным методом.

На опытном участке предприятия площадью 1700 квадратных метров проводится испытание сортов фруктов и овощей.

Как отмечает пресс-служба, большой интерес у главы государства вызвал эксперимент по заготовке семян картофеля на основе гидропоники. Технология, внедренная молодым ученым Шерзодом Тошпулатовым, позволяет получать урожай в 6 раз больше по сравнению с традиционным методом.

Президент поручил разработать по итогам опыта специальное постановление по развитию семеноводства картофеля в Наманганской области и обеспечить поставку высокоурожайных семян по всей стране.

Здесь же состоялась презентация проектов по развитию в области рыбоводства, птицеводства, животноводства и шелководства в 2018-2019 годах, организации тутовых плантаций, улучшению водоснабжения засушливых площадей, посадке востребованных культур на высвобожденных от хлопчатника полях, дальнейшему повышению за счет этого экспортного потенциала области.

Официальный курс на 3 мая – 8068,20 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов)

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