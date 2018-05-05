Облигации SOCAR можно будет использовать в качестве залога для кредита (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Обладатели облигаций SOCAR смогут получать кредиты под залог данных облигаций, сказал в субботу советник SOCAR по финансовым рынкам Толга Котан на II Финансовом и инвестиционном форуме.

По его словам, такая возможность появится в ближайшее время.

"Мы ведем переговоры в этом направлении с соответствующими структурами и надеемся запустить данный инструмент в ближайшее время. Таким образом держатели облигаций смогут получать кредиты в размере до 70 процентов от стоимости данных облигаций", - сказал Котан.

По его словам, эти кредиты будут выгоднее обычных банковских кредитов.

"Сегодня банки в стране выдают кредиты под 25-30 процентов годовых. Держатели же наших облигаций смогут привлекать кредиты под 15 процентов годовых", - отметил Котан.

Первая эмиссия облигаций SOCAR была осуществлена в сентябре 2016 года в объеме 100 миллионов долларов с периодом обращения в пять лет и годовой доходностью в пять процентов. Номинальная стоимость каждой облигаций составляет 1000 долларов.

(Автор: Анвар Мамедов)

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