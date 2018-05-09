DP World: Экономические устои Азербайджана очень крепки

9 мая 2018 11:53 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Экономические устои Азербайджана очень крепки, сказал в среду глава компании DP World Султан Ахмед бин Сулайем в ходе открытия Всемирной конференции по портам Ассоциации портов и гаваней (IAPH), проходящей в Баку.

По его словам, несмотря на период низких цен на нефть, Азербайджан не стал останавливать реализацию проектов социально-инфраструктурной направленности и проекты, нацеленные на развитие экономики.

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