DP World: Экономические устои Азербайджана очень крепки

По его словам, несмотря на период низких цен на нефть, Азербайджан не стал останавливать реализацию проектов социально-инфраструктурной направленности и проекты, нацеленные на развитие экономики. Новость обновляется Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

БАКУ /Trend/ - Экономические устои Азербайджана очень крепки, сказал в среду глава компании DP World Султан Ахмед бин Сулайем в ходе открытия Всемирной конференции по портам Ассоциации портов и гаваней (IAPH), проходящей в Баку.