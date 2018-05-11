Китай запустил новый опрос об использовании времени

Государственное статистическое управление (ГСУ) Китая запустило опрос, который может дать представление о повседневной жизни современных китайцев, сообщает агентство "Синьхуа".

Инициированный ГСУ КНР в начале этого месяца опрос об использовании времени основан на случайной выборке более чем 60 тысяч человек примерно в 20 тысячах домохозяйств по всей стране, говорится в статье, опубликованной ведомством.

"Домашний опрос будет отражать образ и качество жизни китайцев, и является полезным инструментом для оценки улучшения социального обеспечения за последние годы", - заявили в ГСУ, добавив, что данный опрос также может предоставить полезные данные для международного сопоставления и социальных исследований.

Аналогичный опрос, в котором участвовали жители Пекина и девяти провинций, был проведен в Китае в 2008 году. Он показал, что в будние дни жители китайской столицы потратили около 31,6 процента своего времени на работу, и только 7,4 процента на домашние дела.

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