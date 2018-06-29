Азербайджан и Турция усилят борьбу с таможенными правонарушениями (ФОТО)

29 июня 2018 00:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Анкаре между Государственным таможенным комитетом (ГТК) Азербайджана и министеством таможни и торговли Турции состоялось подписание "Плана мероприятий по повышению эффективности сотрудничества и взаимной помощи в области борьбы с таможенными правонарушениями, охватывающими 2018-2019 годы".

Церемония подписания прошла в рамках второго заседания Совместного комитета в таможенной области.

На заседании приняли участие председатель ГТК, генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев, председатель ГТК Нахчывана, генерал-лейтенант таможенной службы Асаф Мамедов и другие, делегация во главе с советником министерства таможни и торговли Турции Дженапом Ашчы.

Выступивший на церемонии открытия заседания Дженап Ашчы проинформировал о применяемых новшествах в таможенной системе в своей стране, осуществляемых проектах, проделанной работе в области укрепления взаимного сотрудничества между Турцией и Азербайджаном.

Он отметил, что реализуемые по инициативе двух стран в последние годы крупномасштабные проекты в области транспорта и логистики и в дальнейшем внесут вклад в развитие связей.

Председатель ГТК Азербайджана в свою очередь отметил, что стратегия деятельности азербайджанской таможни направлена на создание в регионе благоприятных условий для развития законной торговли, обеспечение безопасности международной торгово-снабженческой цепи и на создание в стране привлекательной торгово-инвестиционной среды путем стимулирования внешнеэкономической деятельности.

Также на заседании был обсужден ряд вопросов с целью развития сотрудничества в рамках подписанных между двумя странами меморандума о взаимопонимании и соглашения.

Стороны договорились о проведении третьего заседания Совместного комитета в следующем году в Баку.

По итогам заседания был подписан протокол встречи.

(Текст: Али Гасымов)

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