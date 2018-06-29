NIKOIL | Bank объявил для сотрудников полиции кредитную акцию

29 июня 2018 16:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с профессиональным праздником работников полиции Азербайджана NIKOIL | Bank объявляет кредитную акцию для работников полиции.

День работников полиции отмечается в Азербайджане второго июля.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, согласно условиям акции, работники полиции могут оформить потребительский кредит на любые цели с процентной ставкой на 2% ниже стандартного кредита.

Максимальная сумма кредита может составлять 30 000 манатов, при этом сумма до 7500 манатов выдается без поручительства. Максимальный срок кредитования - 36 месяцев. Акция продлится со второго июля до конца месяца.

NIKOIL | Bank поздравляет всех сотрудников полиции с профессиональным праздником и желает им крепкого здоровья, благополучия и конечно же успехов в столь ответственной и нелегкой работе!

NIKOIL | Bank – надежная финансово-кредитная организация c сетью продаж в Баку и регионах Азербайджана. Банк предлагает полный спектр банковских услуг физическим и юридическим лицам. Информацию обо всех банковских продуктах и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az , либо позвонив по номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/nikoilbank

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