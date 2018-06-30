Узбекистан приступил к сборке челябинских тракторов

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте собрали первый бульдозер Б10М Челябинского тракторного завода (ЧТЗ), входящего в состав «Ростех» (российская госкорпорация), передают узбекские СМИ.

Сборку машин осуществил узбекский дилер предприятия Road Building Technics. Узбекская компания планирует приобрести и собрать в течение 2018 года целую партию тракторов ЧТЗ.

В 2017 году челябинские тракторостроители подписали дилерское соглашение с этой фирмой, а также договор о сотрудничестве, который дает право узбекским партнерам самостоятельно собирать из узлов и деталей две модели заводских тракторов с механической трансмиссией. Это серийный шестикатковый Б10М с двигателем Д-180 и пусковым мотором и его болотоходная версия - Т10МБ.

Бульдозерное оборудование в комплект не входит и приобретается отдельно в качестве запчастей.

В данный момент узбекская компания дорабатывает технологию сборки и решает вопросы сертификации собранных машин, что позволит ставить на них шильдик узбекско-российского производства. Такая техника уже не будет считаться импортной и сможет участвовать в государственных тендерах и конкурсах в Узбекистане как национальный товар.

«До недавнего времени сборка нашей техники производилась в четырех странах ближнего зарубежья - в Беларуси, на Украине, в Казахстане и в Киргизии. Теперь к этому списку добавился Узбекистан», - отметил специалист экспортной службы ЧТЗ Василий Шевчук.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.