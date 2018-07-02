Компании из США и Южной Кореи возьмутся за узбекское золото

БАКУ /Trend/ - Американская и южнокорейская компании Olef Creations Inc. и AVID намерены наладить ювелирное производство в Узбекистане, сообщают в понедельник узбекистанские СМИ.

Обсуждение соответствующих планов состоялось в ходе переговоров представителей компаний с заместителем премьер-министра, министром финансов Джамшидом Кучкаровым.

«Узбекское золото занимает ведущие позиции в мировых рейтингах по качеству и объемам добычи. Создаваемые условия, льготы и преференции для инвесторов превращают республику в одну из самых привлекательных стран для капиталовложения. Потенциал огромен и мы уверены в перспективах нашего взаимовыгодного сотрудничества», – отметил президент AVID Ли Бонг Сын.

Компании будут работать в Узбекистане в рамках совместного консорциума, который уже создал дочернее предприятие в Узбекистане и приступил к проведению подготовительных работ по проекту, а также к детальному изучению рынка.

«В ходе переговоров стороны обсудили вопросы внедрения международной схемы финансирования ювелирной промышленности на основе лизинга золота и договорились привлекать консультативную помощь международных финансовых институтов», – отметили в министерстве финансов.

Кроме того, Узбекистан достиг договоренностей с южнокорейской AVID по созданию индустриальной зоны для организации производства и обучения специалистов ювелирной промышленности путем создания совместного предприятия.

Напомним, что Узбекистан намерен уже к 2020 году довести ежегодный объем производства ювелирной продукции до более чем 40 миллионов долларов.

За три года выпуск изделий из серебра планируется увеличить в 6,2 раза – со 112 тысяч долларов в 2018 году до 760,5 тысячи долларов в 2020 году, а из золота – в 2,4 раза, с 16,4 миллиона долларов до 39,6 миллиона долларов.

Особый акцент будет сделан на продвижении продукции за рубеж. В 2020 году планируется экспортировать ювелирные изделия почти на 14 миллионов долларов.

Основные объемы будут производиться на двух флагманских предприятиях, которые введут в эксплуатацию в 2018-2019 годах. Это ювелирные заводы на базе предприятия «Фонон» и «1-Заргарлик корхонаси». Для развития первого предприятия планируется привлечь известную южнокорейскую компанию Jemco, вторым займется местный банк «Асака».

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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