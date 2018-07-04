BR consulting поможет сохранить ваш бизнес на высоком уровне в ближайшие 20-30 лет

Компания "Business Ring" ООО создала новое стратегическое направление - "BR Consulting". Задача BR Consulting - развивать бизнесы от малого до большого не только в Азербайджане, но и в странах СНГ. Это единственная компания в Азербайджане, которая выводит бизнес на международный уровень.
“Мы не ограничиваемся консультативной помощью, мы работаем с вашей командой, развиваем и формируем ее на протяжении определенного времени и выводим на новый уровень”, - говорят основатели компании.
На данный момент компания уже оказывает более 30 услуг по разным профилям:
- бизнес troubleshooting
- market research услуги
- cистема анализа цен конкурентов
- воронки продаж
- Social Media Marketing услуги
- создание системы лояльности
- создание бизнес-процессов в компании
- внедрение стандартов ISO9001
- разработка приложений (Android/iOS)
- внедрение CRM
- внедрение ERP
и другие бизнес решения, сервисы и услуги.
Продвижение в социальных сетях является флагманским направлением BR Consulting. Компания осуществляет весь цикл работ: от разработки стратегии, детального редакционного плана до привлечения, удержания аудитории. Повышают лояльность текущих и потенциальных клиентов. И самое главное, разрабатывают контент, включая мультимедийное сопровождение.
Также, компания создаёт сайты “под ключ” различной сложности:
- лендинги (одностраничные сайты)
- корпоративные сайты
- интернет-магазины
- новостные порталы / сайты объявлений
- чат-боты, которые будут продавать за вас через четко-настроенную воронку продаж
Продажи - основная боль любой компании.
BR Consulting выясняет:
- сколько входящих звонков и заявок поступает каждые день/неделя/месяц;
- на каком этапе воронки продаж находится каждый клиент;
- сколько лидов в работе у каждого менеджера;
- на каком этапе вы чаще всего теряете клиентов;
- сколько потенциальных покупателей не становятся реальными и почему.
BR Consulting внедряет системы CRM и ERP и этим самым компании
- получают полный контроль над бизнес-процессами
- оптимизируют операционные затраты и прочие издержки
- заставляют ваш бизнес расти быстрее
Отметим, что компания Business Ring уже укрепила свои позиции на местном рынке и продолжает расширяться. Business Ring уже работает с более чем 100 компаниями разного масштаба.
Чтобы получить больше информации о компании BR Consulting пройдите по ссылке: www.consulting.businessring.az .
А также связывайтесь с представителями компании по:
Телефон: +994 55 202 99 01
Email: consulting@businessring.az
Facebook: https://www.facebook.com/brconsultingaz/
Instagram: https://www.instagram.com/brconsultingaz/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/businessring-consulting/
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