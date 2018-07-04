BR consulting поможет сохранить ваш бизнес на высоком уровне в ближайшие 20-30 лет

Компания "Business Ring" ООО создала новое стратегическое направление - "BR Consulting". Задача BR Consulting - развивать бизнесы от малого до большого не только в Азербайджане, но и в странах СНГ. Это единственная компания в Азербайджане, которая выводит бизнес на международный уровень.

“Мы не ограничиваемся консультативной помощью, мы работаем с вашей командой, развиваем и формируем ее на протяжении определенного времени и выводим на новый уровень”, - говорят основатели компании.

На данный момент компания уже оказывает более 30 услуг по разным профилям:

бизнес troubleshooting

market research услуги

cистема анализа цен конкурентов

воронки продаж

Social Media Marketing услуги

создание системы лояльности

создание бизнес-процессов в компании

внедрение стандартов ISO9001

разработка приложений (Android/iOS)

внедрение CRM

внедрение ERP

и другие бизнес решения, сервисы и услуги.

Продвижение в социальных сетях является флагманским направлением BR Consulting. Компания осуществляет весь цикл работ: от разработки стратегии, детального редакционного плана до привлечения, удержания аудитории. Повышают лояльность текущих и потенциальных клиентов. И самое главное, разрабатывают контент, включая мультимедийное сопровождение.

Также, компания создаёт сайты “под ключ” различной сложности:

лендинги (одностраничные сайты)

корпоративные сайты

интернет-магазины

новостные порталы / сайты объявлений

чат-боты, которые будут продавать за вас через четко-настроенную воронку продаж

Продажи - основная боль любой компании.

BR Consulting выясняет:

сколько входящих звонков и заявок поступает каждые день/неделя/месяц;

на каком этапе воронки продаж находится каждый клиент;

сколько лидов в работе у каждого менеджера;

на каком этапе вы чаще всего теряете клиентов;

сколько потенциальных покупателей не становятся реальными и почему.

BR Consulting внедряет системы CRM и ERP и этим самым компании

получают полный контроль над бизнес-процессами

оптимизируют операционные затраты и прочие издержки

заставляют ваш бизнес расти быстрее

Отметим, что компания Business Ring уже укрепила свои позиции на местном рынке и продолжает расширяться. Business Ring уже работает с более чем 100 компаниями разного масштаба.

Чтобы получить больше информации о компании BR Consulting пройдите по ссылке: www.consulting.businessring.az .

А также связывайтесь с представителями компании по:

Телефон: +994 55 202 99 01

Email: consulting@businessring.az

Facebook: https://www.facebook.com/brconsultingaz/

Instagram: https://www.instagram.com/brconsultingaz/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/businessring-consulting/

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