МВФ поможет Узбекистану усовершенствовать налоговое администрирование

Заместитель премьер-министра, министр финансов Джамшид Кучкаров провел переговоры с миссией Международного валютного фонда (МВФ), передаёт в субботу UzDaily.uz.

В состав делегации вошли заместитель начальник отдела по администрированию доходов Департамента по фискальным вопросам МВФ Питер Барранд и старший экономист отдела администрирования доходов Департамента по фискальным вопросам МВФ Винсент де Пол Куклайзан.

По данным пресс-службы Минфина Узбекистана, стороны обсудили вопросы совершенствования налогового администрирования.

Со стороны представителей МВФ ведутся исследовательские работы по изучению состояния налоговой политики и сферы страны. Цель данных исследований – выработка стратегических и тактических решений, а также выработка предложений по совершенствованию налогового администрирования страны.

Прозвучало ряд предложений от международных экспертов по созданию бюро по работам с крупными налогоплательщиками, внедрению бизнес-подходов, современных ИКТ в налоговом администрировании и созданию рабочих офисов в районах для налогоплательщиков стандартного режима, и т.д.

Питером Баррандом отмечено, что со стороны экспертов МВФ в ближайшее время будет представлена Дорожная карта по налоговому администрированию.

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