Узбекистан может стать финансовым центром СНГ

Узбекистан по объему и обороту капитала может быть финансовым центром в СНГ, заявил накануне президент Межгосударственного банка Игорь Суворов в ходе переговоров в Ташкенте с вице-премьером, министром финансов Узбекистана Джамшидом Кучкаровым, передаёт "Подробно.uz".

"Мы очень рады нашему визиту в Узбекистан и заинтересованы в активизации диалога. Москва приняла курс на создание финансовых центров. Идея создания международного финансового центра в рамках СНГ – сегодня как никогда актуальна и своевременна и мы видим, что Узбекистан по объему и обороту капитала может быть финансовым центром в СНГ. Мы надеемся на скорейшую реализацию идей" – заявил Суворов.

Межгосударственный банк был основан в 1993 году десятью государствами СНГ. Основной его целью является содействие экономической интеграции и развитию национальных экономик посредством создания механизма расчетов для проведения трансграничных платежей в национальных валютах, кредитования внешнеторговых операций стран СНГ в национальных валютах, а также участия в реализации проектов, имеющих межгосударственное значение.

"Ташкент – это как центр притяжение интереса, и это не только наши слова, а слова учредителей, наших клиентов. Сейчас Узбекистан – одна из интереснейших стран, страна открытий, страна новостей. Мы следим за реформами, которые у вас происходят, буквально на этой неделе у вас вышел указ президента о развитии цифровой экономики. В эру технологической революции – это революционный шаг, и мы приветствуем эти изменения. И идея проведения финансового-технологического форума здесь – оправданна. Инфраструктура создана, и границы открыты. Мы уверены, все соседи откликнутся ", – сказал генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов.

В ходе встречи были также обсуждены перспективы возможного сотрудничества между Центральным банком Узбекистана, коммерческими банками и Межгосударственным банком. В частности, в качестве первых шагов по налаживанию взаимодействия стороны обсудили возможность открытия взаимных корреспондентских счетов в национальных валютах стран СНГ.

Напомним, что платежи осуществляются через корреспондентские счета Межгосударственного банка, открытые непосредственно в центральных (национальных) банках и номинированные в национальных валютах соответствующих стран. При проведении платежей Межгосударственный банк обеспечивает конверсию национальной валюты страны плательщика в национальную валюту страны получателя денежных средств по курсам, устанавливаемым Межгосударственным банком на базе рыночных котировок. Данные услуги предоставляются клиентам и банкам-корреспондентам на основании заключенных с Межгосударственным банком договором.

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