Iteca провела 11 международных выставок в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Международная выставочная компания Iteca Exhibitions закрыла весенний выставочный сезон в Узбекистане. За это время в стране было проведено 11 международных выставок.

Самыми масштабными выставками весны стали UzBuild, TIHE и WorldFood Uzbekistan. Экспозиция каждой выставки заняли свыше 70 процентов выставочных площадей НВК «УзЭкспоцентр»

Отличительной особенностью сезона стало увеличение национальных и коллективных стендов представленных на выставках, участие которых было организованно в тесном сотрудничестве с торгово-экономическими миссиями зарубежных стран. С национальными стендами в выставках приняли участие Германия, КНР, Нидерланды, ОАЭ, Россия, Турция, Финляндия, Чехия, и др., что свидетельствует о заинтересованности этих стран в расширении экономических связей, готовности сотрудничества в реализации новых проектов на территории Узбекистана.

Эксклюзивная система экспресс регистрации посетителей на месте, которая присутствует только на выставках Iteca Exhibitions. Дополняет ее уникальный сервис онлайн-регистрации. Этот способ позволяет получать реалистичную статистику по посетителям выставок

Количество посетителей этого года выросло на 10,4 процента по сравнению с прошлым годом и составило 41 690 человек. Среди них 1 500 иностранных посетителей из 42 стран мира.

Самыми посещаемыми выставками весеннего сезона 2018 стали: TIHE, UzBuild и WorldFood, число посетителей которых составило 51,28 процента от общего числа посетителей.

Топ 3 страны ближнего зарубежья среди посетителей стали Казахстан, Таджикистан и Россия, тогда как из дальнего зарубежья больше всего посетителей было из Турции Китая и Нидерландов.

Расширилась Деловая программа выставок, проводимых компанией Iteca Exhibitions. В рамках деловой программы были проведены конференции, семинары, мастер-классы и B2B встречи и в них приняло участие свыше четырех тысяч человек.

О значимости выставок Iteca Exhibitions говорит активная поддержка и повышенное внимание со стороны профильных министерств и ведомств.

Такой живой интерес к выставкам Iteca Exhibitions говорит об их вкладе и роли в расширении границ межрегионального сотрудничества в различных отраслях экономики. Этой осенью компания планирует проведение 8 выставочных проектов по тематике: текстиль, текстильное оборудование, упаковка и печать, пластмасса и полимеры, машиностроение, металлургия, транспорт и логистика, охрана и безопасность.

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