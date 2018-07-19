Отчисления на обязательное соцстрахование в Азербайджане выросли почти на 9%

19 июля 2018 19:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За январь-июнь 2018 года доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, увеличившись на 85,53 миллиона манатов или 4,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, выросли до 1907,91 миллиона манатов.

Об этом говорится в сообщении Госфонда, распространенном в четверг.

За отчетный период поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам составили 1093,74 миллиона маната, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 8,8 процента или 88,18 миллиона манатов. 63,2 процента или 691,4 миллиона манатов от этих поступлений приходятся на долю внебюджетного сектора, что по сравнению с показателем за январь-июнь 2017 года больше на 9,3 процента или 58,72 миллиона манатов.

"Значительный рост поступлений от небюджетных социальных страхований является прямым показателем экономического развития в стране", - говорится в сообщении.

На первое июля текущего года в Азербайджане индивидуальные счета социального страхования имеют 3 649 637 человек, что на 152 959 лиц или на 4,4 процента превышает показатель за аналогичный период 2017 года.

Помимо этого, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана «Об индексации страховой части трудовых пенсий», с первого января 2018 года страховая часть трудовых пенсий увеличена на 5,7 процента.

Официальный курс на 19 июля составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Прошла совместная презентация Бакинской Высшей школы нефти и Минтруда (ФОТО)
Общество 12 июля 11:53
Сахиль Бабаев: Азербайджан заинтересован в создании частных пенсионных фондов
Бизнес 11 июля 14:03
В Азербайджане необходимо внедрять новые программы в сфере занятости - министр
Экономика 3 июля 17:03
Азербайджан продолжит борьбу с неформальной занятостью - министр (ФОТО)
Бизнес 21 мая 10:29
В Азербайджане в Центре реабилитации инвалидов создается цех по изготовлению протезов
Общество 19 мая 16:29
В минтруда Азербайджана новые назначения
Бизнес 11 мая 13:08
Лента новостей
В канадской провинции ввели режим ЧС из-за пожаров
Другие страны 21:11
Азербайджан начнет экспорт вина в Казахстан (Эксклюзив)
Бизнес 20:52
Шахин Мустафаев: Итальянские компании инвестировали в Азербайджан около $530 млн
Бизнес 20:47
Азербайджан может увеличить экспорт вина в 2018 г. в два раза (Эксклюзив)
Бизнес 20:36
ASAN Xidmət вручил благодарственные дипломы представителям СМИ (ФОТО)
Социум 20:25
Между Азербайджаном и Францией имеются хорошие возможности для сотрудничества в военно-технической сфере (ФОТО)
Политика 20:16
В Саудовской Аравии спрогнозировали падение запасов нефти в мире
Энергетика 20:04
Азербайджанцы Украины объединяются (ФOTO)
Политика 19:50
Azpetrol назвала причины временной приостановки продажи LNG
Энергетика 19:43