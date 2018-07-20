Узбекский банк запустил услугу онлайн денежных переводов по QIWI и CONTACT

20 июля 2018 11:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекский коммерческий банк «Универсалбанк» предложил клиентам возможность получения денежных переводов на карту UzCard любого банка без необходимости посещения, передаёт "Газета.uz".

"Денежные переводы теперь стали удобнее и дешевле. За один клик можно получить деньги на карту без утомительных очередей и длительных ожиданий", – говорится в сообщении пресс-службы банка.

Ранее для получения денежных средств нужно было прийти в пункт переводов. В настоящее время появилась возможность получить их, не посещая банк. «Универсалбанк» совместно с QIWI и UzCard запустил новый проект «Денежные переводы онлайн». Теперь можно отправить деньги из любой точки мира через систему CONTACT.

Денежный перевод зачисляется по валютно-обменному курсу «Универсалбанка» в национальной валюте на пластиковую карту любого банка. Лимит при отправке денег из зарубежных стран составляет 500 долларов . Комиссия в 2 процента оплачивается отправителем.

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