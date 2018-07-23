NIKOIL Bank подключился к системе денежных переводов "Хазри"

23 июля 2018 19:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - NIKOIL Bank подключился к системе быстрых денежных переводов «Хазри», сообщает банк в понедельник.

Система «Хазри» позволяет осуществлять денежные переводы между физическими лицами в течении пяти минут в размере до 50 000 манатов посредством одной операции. Эта система имеет такие преимущества, как низкая комиссия и возможность снятия через АТМ суммы до 1000 манатов.

Для осуществления денежного перевода достаточно обратиться в любой из филиалов NIKOIL Bank, предоставив удостоверение личности.

NIKOIL Bank – надежная финансово-кредитная организация c сетью продаж в Баку и регионах Азербайджана. Банк предлагает полный спектр банковских услуг физическим и юридическим лицам. Информацию обо всех банковских продуктах и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az , либо позвонив по номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/nikoilbank

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