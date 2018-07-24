Узбекская Artel и итальянская QS Group сотрудничают в производстве бытовой техники

24 июля 2018 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекский производитель бытовой техники и электроники Artel совместно с итальянской компанией QS Group разработал новую линейку холодильников. Об этом говорится во вторник в сообщении Artel.

Согласно информации, холодильники новой линейки представлены в пяти цветовых решениях. Для максимального удобства в новых моделях можно перевесить дверь в нужную сторону и расположить дверные полки по своему усмотрению.

Полки внутри выполнены из специального закаленного стекла и могут выдерживать большой вес. Кроме того, в новых холодильниках использованы специальный пищевой пластик, являющийся совершенно безопасным для хранения еды, а также экологически чистый хладагент R600, который не разрушает озоновый слой.

В компании также отметили, что новые холодильники специально адаптированы под жаркий климат Узбекистана.

Как ранее сообщили Trend в узбекской компании, на сегодня доля Artel на рынке бытовой техники Узбекистана составляет свыше 50 процентов.

Группа компаний Artel тесно сотрудничает с такими мировыми производителями бытовой техники, как Samsung, LG, Midea, GREE, Toshiba, Embraco, GMCC, HIGHLY и т.д.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите Тюркского совета в Кыргызстане
Узбекистан 09:26
В Турции сократился совокупный капитал регистрированных узбекских компаний
Бизнес 23 июля 20:24
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на поставку бентонитовой глины
Тендеры 23 июля 20:14
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку оборудования
Тендеры 23 июля 20:12
Узбекистан создаст крупнейший в Центральной Азии технокластер и газохимический комплекс
Энергетика 23 июля 19:04
Узбекистан изучит опыт Татарстана для развития рыбной промышленности
Бизнес 23 июля 18:34
Лента новостей
В Стамбуле из-за сильного ливня затопило ряд магистральных дорог
Турция 10:43
В ряде районов Баку вода будет подаваться с перебоями
Общество 10:28
Золото и серебро в Азербайджане подешевели
Бизнес 09:58
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:46
Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите Тюркского совета в Кыргызстане
Узбекистан 09:26
Официальный курс маната к мировым валютам на 24 июля
Бизнес 09:23
UNEC будет применять новую модель в обучении на турецком языке
Бизнес 09:19
Визит Президента Азербайджана во Францию придаст импульс еще большему развитию двусторонних связей – депутат
Политика 09:18
Туркменистан обсудил со странами Центральной Азии вопросы инвестиционного сотрудничества
Экономика 08:20