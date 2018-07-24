Узбекская Artel и итальянская QS Group сотрудничают в производстве бытовой техники

БАКУ /Trend/ - Узбекский производитель бытовой техники и электроники Artel совместно с итальянской компанией QS Group разработал новую линейку холодильников. Об этом говорится во вторник в сообщении Artel.

Согласно информации, холодильники новой линейки представлены в пяти цветовых решениях. Для максимального удобства в новых моделях можно перевесить дверь в нужную сторону и расположить дверные полки по своему усмотрению.

Полки внутри выполнены из специального закаленного стекла и могут выдерживать большой вес. Кроме того, в новых холодильниках использованы специальный пищевой пластик, являющийся совершенно безопасным для хранения еды, а также экологически чистый хладагент R600, который не разрушает озоновый слой.

В компании также отметили, что новые холодильники специально адаптированы под жаркий климат Узбекистана.

Как ранее сообщили Trend в узбекской компании, на сегодня доля Artel на рынке бытовой техники Узбекистана составляет свыше 50 процентов.

Группа компаний Artel тесно сотрудничает с такими мировыми производителями бытовой техники, как Samsung, LG, Midea, GREE, Toshiba, Embraco, GMCC, HIGHLY и т.д.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.