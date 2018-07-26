Полным ходом: узбекский автопром движется к оздоровлению?

БАКУ /Trend/ - Узбекский автопроизводитель АО «Узавтосаноат» намерен привлечь различные организации и предприятия для локализации комплектующих для автомобилей, говорится в четверг в сообщении узбекской компании.

С этой целью «Узавтосаноат» также приглашает всех желающих к сотрудничеству по поставкам товаров хозяйственного назначения, канцелярских товаров, запчастей для оборудования, инструментов для сборки автомобилей и инструментов общего назначения, измерительных приборов, подъемных механизмов и запчастей к ним, средств индивидуальной защиты, электротоваров, металлопроката строительного назначения, оргтехники и расходных материалов, химических газов (аргон, кислород, пропан, углекислый газ), химикатов и реагентов, лакокрасочных материалов для строительных нужд, а также к оказанию услуг по наладке и монтажу различного оборудования.

Отметим, что 24 июля во время выступления в Институте ядерной физики Академии наук Узбекистана, посвящённого задачам и проблемам развития науки, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев коснулся проблемы низкого уровня локализации продукции узбекского автопрома.

«…Мы гордимся тем, что производим автомобили, хотя на самом деле занимаемся их сборкой. Первый автозавод построен более 20 лет назад, однако запасные части до сих пор приобретаем за рубежом. Спрашивается, где наука, где предприятия, которые внедряют ее результаты? Почему молодые [люди] не идут в науку?» – сказал президент.

Это было уже второе выступление главы государства, в котором он выражал недовольство узбекской автомобильной промышленностью.

Напомним, что 26 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время специального совещания подверг автопром страны жёсткой критике.

Мирзиёев отметил, что автомобильная промышленность занимает важное место в экономике страны, однако в последнее время снизились объемы производства и экспорта. Глава государства подверг критике укоренение коррупции, взяточничества, кумовства на всех уровнях управления в сфере.

Президент напомнил, что в системе АО «Узавтосаноат» много задолженностей. Несколько предприятий компании завершили прошлый год с убытком. В течение нескольких лет экспорт автомобилей осуществлялся по цене ниже себестоимости. В свою очередь, не предпринимались действия по снижению себестоимости.

Как видно, после того как глава государства обозначил необходимые приоритетные направления деятельности в данной сфере, в «Узавтосаноат» сделали соответствующие выводы. Изменения, судя по всему, было решено начать именно с увеличения локализации продукции, что, безусловно, является верным решением, способным повлиять и на себестоимость производства, и на качество продукции, и, в конечном счёте, приведёт ко всестороннему развитию сферы в целом.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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