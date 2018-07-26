NIKOIL Bank и "дочка " грузинского банка в Азербайджане планируют объединиться

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский NIKOIL Bank и небанковская кредитная организация TBC Kredit [“дочка” грузинского TBC Bank] ведут переговоры об объединении, сообщают грузинские СМИ.
По их данным, с этой целью обе стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве.
Источник Trend близкий к переговорам сообщил, что в настоящее время рано говорить о фактическом объединении, потому что еще очень много вопросов остались нерешенными.
“В настоящее время акционеры обеих структур просто имеют намерение объединить NIKOIL Bank и TBC Kredit, но переговоры по этому поводу могут длиться не один месяц. Есть еще много вопросов, которые стороны не решили. В том числе слияние должен одобрить регулятор - Палата надзора над финансовыми рынками”, - отметил собеседник агентства.
Как сообщают грузинские СМИ, в рамках соглашения NIKOIL Bank также изучит опыт банковского сектора Грузии в сфере розничного кредитования, кредитования малого и среднего предпринимательства, а также цифрового банкинга. СМИ также сообщают, что TBC Bank будет представлен в правлении NIKOIL Bank и будет принимать участвовать в развитии банка.
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli
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