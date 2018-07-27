Очередной немецкий банк выделил Узбекистану кредит

БАКУ /Trend/ - Народный банк Узбекистана (Xalq Bank) и немецкий банк Berliner Sparkasse (часть холдингового банка Landesbank Berlin AG) подписали кредитное соглашение на сумму 30 миллионов евро, говорится в пятницу в сообщении узбекской компании.

Согласно информации, кредитные средства, предоставленные узбекской стороне, пойдут на развитие сельского хозяйства в стране.

В частности, кредитные средства могут быть израсходованы на импорт оборудования для производства экспортоориентированной продукции или приобретение племенного крупного рогатого скота.

Ранее сообщалось, что немецкий Deutsche Bank AG выделит Национальному банку Узбекистана кредитную линию в 500 миллионов долларов на финансирование инвестиционных проектов.

Кредитная линия будет предоставлена для финансирования инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, таких как энергетический сектор, транспорт, сельское хозяйство, медицина, нефтехимия, инфраструктура, металлургия, авиация и другие.

Акционерный коммерческий Народный банк Республики Узбекистан – один из старейших банков страны. Первая сберегательная касса в Узбекистане была открыта в 1875 году. До 1995 года банк функционировал как филиал Сбербанка СССР. В соответствии с постановлением правительства от 4 октября 1995 года «Узсбербанк» был преобразован в Государственно-коммерческий «Народный банк».

На основании указа президента Узбекистана от 24 апреля 2015 года наименование банка было изменено на «Акционерный коммерческий Народный банк».

Германия является одним из важнейших партнеров Узбекистана в Европейском союзе. В 2016 году объем взаимного товарооборота превысил 520 миллионов долларов. В Узбекистане действует более 100 предприятий с участием немецких инвестиций. Свои представительства в стране имеют свыше 40 немецких компаний.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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