NIKOIL Bank заключает соглашение о стратегическом партнерстве с TBC Bank

БАКУ /Trend/ - NIKOIL Bank подписал необязывающее соглашение о стратегическом партнерстве с акционерным обществом TBC Bank, который является дочерней компанией TBC Bank Group PLC, сообщает азербайджанский банк в пятницу.
Соглашение о стратегическом партнерстве было заключено с целью использования успешного опыта TBC Bank на грузинском рынке, и подразумевает полную интеграцию и взаимодействие NIKOIL Bank с TBC Kredit, который в свою очередь является дочерней компанией TBC Bank. Реализация данного договора требует одобрений со стороны государственных органов. В рамках стратегического партнерства представители TBC Bank будут принимать участие в работе Наблюдательного совета NIKOIL Bank и предоставлять помощь руководству для ускорения развития бизнеса, применяя лучшую международную практику.
Председатель правления NIKOIL Bank Николоз Шургаиа в cвоей оценке заключенного договора отметил: «Мы очень рады заключить соглашение о партнерстве с TBC Bank, который является ведущим грузинским банком с лучшими в своем секторе услугами для клиентов и цифровыми возможностями. Вместе мы сможем предоставить самые современные услуги для бизнеса и граждан Азербайджана и преуспеть на нашем вcе более динамично развивающемся рынке. Руководство NIKOIL Bank верит в позитивный вклад этого партнерства как для развития банка, так и для развития экономики страны в целом».
Генеральный директор TBC Bank Вахтанг Буцхрикидзе заявил: «Я очень высоко ценю, что TBC Bank стал партнером NIKOIL Bank, который прошел большой путь становления и развития на рынке Азербайджана, и на сегодняшний день имеет базу лояльных клиентов. Это соглашение очень важно для TBC Bank, который является самым крупным банком в Грузии и нацелен увеличить cвое приcутcтвие на рынке Азербайджана, где оперирует с 2008 года. Мы готовы делиться своим опытом и широким спектром продуктов с NIKOIL Bank и будем рады внести вклад в развитие его бизнеса».
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