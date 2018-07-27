Центробанк Азербайджана привлечет у банков 350 млн манатов

27 июля 2018 17:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 30 июля проведет очередной депозитный аукцион, сообщает ЦБА.

В рамках аукциона ЦБА планирует привлечь 350 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьироваться в пределах 8,01-9,99 процента. Срок размещения средств - 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года.

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на 27 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: )

Твиттер: @AzadHasanli

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