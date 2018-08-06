СК AzInsurance завершила первое полугодие с чистой прибылью в 4 млн манатов

6 августа 2018 15:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - AzInsurance, являющаяся одной из ведущих страховых компаний в Азербайджане, завершила первое полугодие 2018 года с чистой прибылью 4 230 084 манатов.

Как говорится в сообщении компании, распространенном в понедельник, общая выручка ОАО AzInsurane, включая основные операции, инвестиции, суброгацию и другие доходы, составила в январе -июне 16 577 403 маната, что на 2 239 130 манатов, или на 16 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В первом полугодии текущего года расходы компании сократились на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 11 289 798 манатов. Напомним, что в первой половине 2017 года этот показатель составлял 17 689 542 маната.

За первые шесть месяцев 2018 года 5 550 591 манат приходится на основные операционные расходы, 5 241 343 маната – на выполнение работ и 497 863 маната - на прочие расходы. В результате прибыль до налогообложения составила 5 287 605 манатов.

«В настоящее время мы наблюдаем продолжение позитивной тенденции первого полугодия текущего года. В целом четыре миллиона чистой прибыли в первой половине года показали, что компания развивается параллельно во всех областях. В настоящее время, сохраняя стабильность этой динамики, мы намерены и дальше наращивать позитивные показатели», - сказал председатель правления AzInsurance Анар Талыбов, слова которого приводятся в сообщении.

ОАО AzInsurance, одна из ведущих страховых компаний страны, действует с 2006 года. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило надежность компании и ее кредитный рейтинг финансовой устойчивости на уровне «B».

Официальный курс на шестое августа составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Совокупный доход Банка ВТБ (Казахстан) вырос в 33 раза
Бизнес 2 августа 10:58
Азербайджанский Turanbank незначительно увеличил кредитный портфель
Бизнес 16 июля 16:00
Убыточность банковского сектора Азербайджана сокращается
Бизнес 2 июля 17:29
SOCAR назвала доходы от деятельности в зарубежных странах
Энергетика 16 июня 07:00
SOCAR изменила долевое участие в грузинской "дочке" и SOCAR Polymer Investments
Энергетика 14 июня 17:29
SOCAR с начала года погасила кредиты на 675 млн манатов
Энергетика 14 июня 16:35
Лента новостей
Российский телеканал представил репортаж о X Габалинском международном музыкальном фестивале (ВИДЕО)
Общество 15:21
Евросоюз сожалеет из-за восстановления США санкций против Ирана
Европа 15:19
В Испании пять человек погибли из-за жары
Европа 15:17
С AccessBank-ом желания не знают границ!
Бизнес 15:10
Евросоюз будет блокировать действия санкций США против Ирана
Европа 15:03
Задержан один из активных участников гянджинских событий (ФОТО)
Происшествия 14:59
Туркменистан о ходе строительства газопровода ТАПИ
Энергетика 14:46
Уровень газификации Кыргызстана вырос до 30%
Кыргызстан 14:36
В Азербайджане приватизируются предприятия по переработке рыбы и фундука (ФОТО)
Бизнес 14:35