СК AzInsurance завершила первое полугодие с чистой прибылью в 4 млн манатов

БАКУ /Trend/ - AzInsurance, являющаяся одной из ведущих страховых компаний в Азербайджане, завершила первое полугодие 2018 года с чистой прибылью 4 230 084 манатов.

Как говорится в сообщении компании, распространенном в понедельник, общая выручка ОАО AzInsurane, включая основные операции, инвестиции, суброгацию и другие доходы, составила в январе -июне 16 577 403 маната, что на 2 239 130 манатов, или на 16 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В первом полугодии текущего года расходы компании сократились на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 11 289 798 манатов. Напомним, что в первой половине 2017 года этот показатель составлял 17 689 542 маната.

За первые шесть месяцев 2018 года 5 550 591 манат приходится на основные операционные расходы, 5 241 343 маната – на выполнение работ и 497 863 маната - на прочие расходы. В результате прибыль до налогообложения составила 5 287 605 манатов.

«В настоящее время мы наблюдаем продолжение позитивной тенденции первого полугодия текущего года. В целом четыре миллиона чистой прибыли в первой половине года показали, что компания развивается параллельно во всех областях. В настоящее время, сохраняя стабильность этой динамики, мы намерены и дальше наращивать позитивные показатели», - сказал председатель правления AzInsurance Анар Талыбов, слова которого приводятся в сообщении.

ОАО AzInsurance, одна из ведущих страховых компаний страны, действует с 2006 года. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило надежность компании и ее кредитный рейтинг финансовой устойчивости на уровне «B».

Официальный курс на шестое августа составляет 1,7 AZN/USD.

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