Азербайджанские бизнесмены должны активно участвовать в выставках - замминистра

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские предприниматели должны активнее участвовать в различных выставках, проводимых за рубежом, сказал в среду заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов в ходе заседания Клуба экспортеров, посвященного деятельности торговых домов страны.

По словам замминистра, государство создает для этого все необходимые условия.

"Нашим компаниям необходимо активнее участвовать во всевозможных выставках. Для этого со стороны государства создаются все необходимые условия. Данный шаг очень важен, так как позволит нашим предпринимателям значительно увеличить свой экспорт, тем самым, расширяя экспорт государства", - сказал замминистра.

Мамедов добавил, что предприниматели должны участвовать на выставках не только в рамках странового стенда, но и в индивидуальном порядке.

"В течение года мы можем организовывать страновые стенды лишь на 10 выставках. Мы выбираем самые популярные и интересные для наших предпринимателей выставки, но этого недостаточно. Если вы хотите расширять свой экспорт, вы должны активнее участвовать на выставках и в индивидуальном порядке. В данном случае государство также готово оказать вам поддержку, возвращая 50 процентов расходов, направленных на организацию стенда на той или иной выставке", - добавил Мамедов.

Отметим, что согласно указу Президента Азербайджана от 5 октября 2016 года, предусматривающему пропаганду бренда "Made in Azerbaijan" на зарубежных рынках, продукция Азербайджана в 2017 году выставлялась на Международной продовольственной выставке в Дубае (Gulfood 2017), Международной выставке вин в Дюссельдорфе (Prowein 2017), Международной продовольственной выставке "ANUGA" и выставке Worldfood Moscow 2017 в Москве, также организовано десять экспортных миссий в зарубежные страны.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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