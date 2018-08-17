Турецкая архитектурная компания построит в Ташкенте европейский бульвар

17 августа 2018 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турецкая компания Uzguven Mimarlik построит в Ташкенте европейский бульвар с элементами национальной архитектуры в рамках реализации проекта строительства международного делового центра (МДЦ) Tashkent City, говорится в сообщении МДЦ.

Согласно информации, контроль над сооружением инженерных коммуникаций осуществляет другая турецкая компания – Muhendis.

Бульвар будет простираться между рядами шестиэтажных зданий. Внизу будут располагаться кофейни, рестораны, торговые точки, бутики известных брендов, а на верхних этажах – жилой и гостиничный комплекс, а также офисные помещения.

У каждого дома планируется обустроить большой внутренний двор, куда будут выходить окна квартир. Фасад этих сооружений, как и сам бульвар, будет вымощен натуральным камнем.

По мнению проектировщиков и дизайнеров, такая облицовка продемонстрирует изысканную европейскую старину, которая в сочетании с национальной архитектурой домов будет формировать яркий и колоритный облик зданий.

Сейчас на объекте завершается наиболее важная часть работы – укрепление почвы под фундамент, что займёт более 30 процентов от общего периода застройки и в существенной степени обусловит устойчивость здания.

После завершения процесса укрепления грунта специалисты приступят к первому этапу строительства – сооружению внутреннего бульвара. Второй этап включит в себя сооружение наружной части, выходящей на проезжую дорогу.

В сообщении отмечается, что все объекты делового центра строятся согласно международным стандартам под руководством местных и зарубежных специалистов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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