В Ташкенте появится отель Hilton

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте в рамках реализации проекта строительства международного делового центра (МДЦ) Tashkent City будут построены конгресс-холл и пятизвёздочная, двадцатиэтажная гостиница Hilton, говорится в сообщении МДЦ.

Согласно информации, в гостинице будет 250 номеров пяти различных категорий.

На данный момент администрация МДЦ находится на пороге подписания договора франшизы с Hilton, которая предоставит Tashkent City эксклюзивные права на использование своего бренда.

В настоящее время проходит процедура корпоративной проверки по всем административным вопросам. Ожидается, что все международные бонусы и программа лояльности будут также действовать и для посетителей гостиницы.

Завершение строительных работ на этом участке запланировано к концу 2019 года.

Hilton – международная сеть отелей и курортов, принадлежащая корпорации Hilton Worldwide. Компания была основана Конрадом Хилтоном в 1919 году. По состоянию на 2017 год бренд Hilton Hotels & Resorts включает более 5 100 отелей и курортов в 103 странах и территориях мира.

Сегодня также стало известно, что турецкая компания Uzguven Mimarlik построит в Ташкенте европейский бульвар с элементами национальной архитектуры в рамках реализации проекта строительства МДЦ Tashkent City.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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