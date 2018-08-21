NIKOIL Bank продолжает благотворительную миссию под лозунгом "Пусть милосердие живет в сердцах" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Со времен своего становления NIKOIL Bank всегда отличался своей корпоративной социальной ответственностью и сегодня продолжает благотворительную миссию под лозунгом «Пусть милосердие живет в сердцах».

Согласно сообщению банка, 21 августа в связи со священным праздником Гурбан NIKOIL Bank провел традиционную благотворительную акцию по раздаче праздничных пайков нуждающимся, беженцам, вынужденным переселенцам, семьям шехидов, ветеранам и инвалидам Карабахской войны. В преддверии праздника Гурбан NIKOIL Bank смог порадовать более ста семей своим вниманием.

NIKOIL Bank от всего сердца поздравляет всех мусульман мира со Священным Праздником Гурбан и своим лозунгом «Пусть милосердие живет в сердцах» призывает к добру и милосердию.

NIKOIL Bank – надежная финансово-кредитная организация c сетью продаж в Баку и регионах Азербайджана. Банк предлагает полный спектр банковских услуг физическим и юридическим лицам. Информацию обо всех банковских продуктах и специальных предложениях можно получить посетив корпоративный сайт www.nikoil.az , либо позвонив по номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/nikoilbank

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