BR consulting займется созданием и развитием микро, малого и среднего бизнеса в Азербайджане

Компания "Business Ring" ООО создала новое стратегическое направление - BR consulting. Стоит отметить, что одним из основных направлений "BR consulting" будет поддержка в развитии в частности большого бизнеса, а также создание и развитие микро, малого и среднего бизнесов в Азербайджане. Также стоит отметить, что в рамках развитие этого направления BR Consulting планирует активно поддерживать развитие женское предпринимательства.

В последние годы в Азербайджане начала ускоряться темпы развития (относительно показателей ВВП) малого и среднего бизнеса, что приводит к острой необходимости внедрения новых идей и инноваций относительно развития этого сектора экономики страны.

BR consulting готов оказывать все необходимые услуги для развития таких компаний относительно внедрения в их рост и развитие новых идей, трендов и инноваций мировых и местных аналогов. На данный момент число услуг оказываемой компании достигает 30 направлений (ниже описаны некоторые из них):

бизнес траблшутинг

исследование рынка

система анализа цен конкурентов

воронки продаж

SMM услуги

создание системы лояльности

создание бизнес-процессов в компании

внедрение стандартов ISO9001

разработка приложений (Android/iOS)

внедрение CRM

внедрение ERP

и другие бизнес решения и услуги.

“Мы не ограничиваемся консультативной помощью, мы работаем с вашей командой, развиваем и формируем ее на протяжении длительного времени и выводим на новый уровень становления” - подчеркивают основатели компании.

Отметим, что компания Business Ring уже укрепила свои позиции на местном рынке и продолжает расширяться. ООО Business Ring уже работает с более чем 100 компаниями разного масштаба.



Чтобы получить больше информации о компании BR consulting пройдите по ссылке: www.consulting.businessring.az.

А также связывайтесь с представителями компании по:

Телефон: +994 55 202 99 01

Email: consulting@businessring.az

Facebook: https://www.facebook.com/brconsultingaz/

Instagram: https://www.instagram.com/brconsultingaz/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/businessring-consulting/

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