Bank Respublika еще более укрепил свою позицию, увеличив капитал

29 августа 2018 09:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Германское общество инвестиций и развития (DEG) увеличило свою долю участия в уставном капитале Bank Respublika до 16,6 процента. Вышеуказанная доля в акционерном капитале банка была достигнута благодаря плановому размещению акций на общую сумму шесть миллионов манатов, в результате чего уставный капитал Bank Respublika увеличился до 73,5 миллиона манатов.

Увеличение уставного капитала произведено в рамках реализации принятой стратегии, направленной на укрепление позиций банка на финансовом рынке, что позволит Банку максимально обеспечивать финансовые потребности клиентов и еще более укрепить позицию на рынке как ведущей организации, финансирующей малый и средний бизнес.

"Увеличение капитала со стороны зарубежного акционера свидетельствует о поддержке и доверии, как Банку, так и всему финансовому рынку страны и позволит нам продолжить успешную реализацию стратегии развития. Дополнительная капитализация подтверждает прочное присутствие Bank Respublika на рынке, надежно закрепляя его позицию в лидерах банковского сектора", - отметил председатель Наблюдательного совета банка Шакир Рагимов

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

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