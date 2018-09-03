Как стать лучшей версией себя? Трансформационная игра от украинского коуча в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 сентября от компании Business Ring впервые в Баку будет проводится трансформационная игра “Лучшая версия себя” бизнес-тренером из Украины Ингой Кирилюк.

Почему игра? Как показывают многочисленные исследования, человек запоминает

до 20% того, что он выучил из аудио и видео,

30% того, что он выучил, когда видел демонстрации опытов и т.д,

и, внимание, 90% того, что он выучил, когда использовал и применил это немедленно.

Именно поэтому тренеры компании Business Ring так часто обращаются к игровой форме обучения. В игре вы сразу применяете приобретённые знания и имеющиеся навыки. Каждая игра имеет близкий результат (окончание игры), стимулирует учащегося к достижению цели (победе) и осознанию пути достижения цели (нужно знать больше других).

Трансформационная игра, будет полезна для женщин, у которых есть запросы по следующим темам:

• Отношения в паре

• Раскрытие женственности

• Поиск партнера по жизни

• Финансы: увидеть возможности и преодолеть препятствия

• Карьера и бизнес

В результате игры вы сможете:

Определить, что вам необходимо для развития женственности

Определить свои стратегии, возможности и способности

Распутаться – т.е., осознать то, что нужно именно сейчас и выбрать вектор движения к желаемой цели

Найти ресурсы, необходимые для повышения баланса женственности

Найти ответ на вопрос: "что мне мешает иметь/быть/делать то, что я хочу уже сейчас?

Найти ответ на вопрос: "что я могу сделать уже сейчас для решения этой моей задачи?"

Отметим, что в основу игры положены архетипы по К.Г. Юнгу - (швейцарский психиатр и педагог, основоположник аналитической психологии).

Тренер гарантирует что, игра конфиденциальна, люди делятся исключительно тем, чем готовы. Бланки игры сделаны таким образом, чтобы самостоятельная работа была эффективна без глубоких обсуждений.

Ведущая игры, Инга Кирилюк, очень любима в Баку. По словам участников её тренингов и игр, Инга заряжает мощной энергией на долгое время, а её игры приводят к быстрым и долгосрочным результатам. Инга - многогранная личность:

• бизнес-тренер успешных ораторов

• коуч

• вокалотерапевт

• член Клуба профессиональных коучей Украины

• автор и ведущая тренинга “Голос Клеопатры”

• любимая и любящая жена уже 17 лет

• мама чемпиона в разных областях (количество медалей: 26 и более 30 грамот)

Количество мест всего 10, поэтому желающим стоит поторопиться.

Время: 11:00 - 15:00

Стоимость участия: 60 манатов.

В день мероприятия: 70 манатов.

Для дополнительной информации и регистрации обращайтесь по:

info@businessring.az

https://www.facebook.com/businessringaz/

+99455 409-39-50

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