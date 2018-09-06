До конца года Азербайджан будет представлен единым стендом еще на нескольких международных выставках (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:01)

БАКУ /Trend/ - До конца года Азербайджан будет представлен единым стендом еще на нескольких международных выставках, сказал в четверг на пресс-конференции исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, данные выставки пройдут в России, Франции и Китае.

"До конца 2018 года мы планируем представить Азербайджан единым страновым стендом еще на нескольких выставках. Первая из них пройдет в конце сентября в Москве. Это известная выставка World Food, и в этом году Азербайджан, как и в прошлом, является партнером данной выставки. В октябре наша страна будет представлена на выставке SIAL в Париже. Эта выставка, которая пройдет с 21 по 25 октября, является одной из крупнейших продовольственных выставок в мире. Затем планируется участие в двух выставках на территории Китая, которые пройдут в ноябре. Одна из них - выставка алкогольной продукции Provine в Шанхае, где мы уже участвовали в прошлом году", - отметил Абдуллаев.

Он также сообщил, что до конца 2018 года в зарубежные страны планируется направить еще несколько экспортных миссий. Кроме того, по его словам, в течение следующих четырех месяцев планируется создание ряда торговых, винных и чайных домов.

"В оставшиеся месяцы 2018 года мы планируем направить экспортные миссии в Монголию, Казахстан, Турцию, Болгарию, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Германию. Две миссии будут направлены в Россию - одна в Москву, а другая в Санкт-Петербург, кроме того, мы планируем направить еще одну экспортную миссию в Китай. Что касается торговых домов, то данный инструмент постепенно приносит свою пользу, и поэтому до конца года мы хотим открыть торговые дома в Актау и Варшаве. Кроме того, планируется открытие винных и чайного дома в России", - сказал Абдуллаев.

В январе 2018 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в “Порядок определения и регулирования механизма оплаты части расходов, оплачиваемой за счет госбюджета, на организацию экспортных миссий в зарубежные страны, исследование зарубежных рынков и маркетинговую деятельность, продвижение бренда "Made in Azerbaijan" на зарубежные рынки, получение местными компаниями сертификатов и патентов в зарубежных странах в связи с экспортом, на исследовательские программы и проекты по развитию экспорта".

Согласно Указу, в этом году число экспортных миссий, которые можно организовать с участием азербайджанских предпринимателей в течение одного календарного года увеличивается с 10 до 25. С пяти до 10 увеличивается число международных ярмарок и выставок, где единым стендом в течение одного календарного года могут принять участие азербайджанские предприниматели.

В последние годы Азербайджан активно продвигает бренд Made in Azerbaijan в зарубежных странах путем создания торговых домов.

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.