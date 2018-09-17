Ташкентская и Казахстанская фондовые биржи расширяют сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Ташкентская Республиканская фондовая биржа (РФБ «Тошкент») и Казахстанская фондовая биржа (KASE) подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили в пресс-службе узбекской биржи.

В меморандуме предусмотрено принятие ряда мер, предусматривающих закладку основ для сотрудничества между двумя биржами.

Цель меморандума – это создание механизма долгосрочного и всестороннего сотрудничества между сторонами в целях повышения эффективности работы бирж.

В рамках документа стороны намерены установить долгосрочные отношения и обмениваться опытом и информацией по вопросам деятельности рынков и операций с ценными бумагами.

Соглашение свидетельствует о расширении взаимодействия в финансовой сфере между Казахстаном и Узбекистаном

В будущем биржи планируют организовать единую площадку по проведению биржевых торгов для создания инвестиционных каналов между странами.

Республиканская фондовая биржа «Тошкент» образована 8 апреля 1994 года в соответствии с указом президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему углублению экономических реформ, обеспечению защиты частной собственности и развитию предпринимательства».

Деятельность биржи тесно связана с проводимыми в республике реформами и политикой создания открытых акционерных обществ на базе приватизируемых государственных предприятий.

Согласно постановлению президента от 19 марта 2012 года Корейская биржа стала владельцем 25 процентов акций РФБ в 2014 году.

Казахстанская фондовая биржа была основана 17 ноября 1993 года. С момента своего создания KASE является единственной в Казахстане торговой площадкой, обслуживающей фондовый, валютный и денежный рынки, а также является ведущей фондовой биржей в центрально-азиатском регионе.

KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских фондовых бирж (FEAS) и других международных и региональных профессиональных объединений. KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами, а также шестое место по уровню капитализации рынка акций бирж FEAS

Республиканская фондовая биржа «Тошкент» и Казахстанская фондовая биржа, являясь членами Федерации Евро-Азиатских Бирж (FEAS), осуществляют сотрудничество, направленное на изучение и внедрение лучших практик по наращиванию ликвидности и инвестиционной привлекательности фондовых рынков.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.