В Узбекистане может быть введён экологический сбор

18 сентября 2018 10:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 1 января 2019 года предлагается ввести экологический сбор на целый список производимых в республике и импортируемых товаров, наносящих вред окружающей среде после использования, сообщают "Новости Узбекистана".

Проект постановления «О мерах по совершенствованию экономических механизмов обеспечения охраны природы» разработан Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды и размещен для обсуждения на regulation.gov.uz.

Экологический сбор предлагается ввести на смазочные и прочие масла, пластмассовые изделия для транспортировки или упаковки товаров, резиновые шины, покрышки и камеры, весь ассортимент стеклянных емкостей, от банок до ампул, первичные элементы и батареи, а также несколько видов ламп.

Размер сбора пока не утвержден. Вырученные средства предложено направлять в Фонд экологии, охраны окружающей среды и обращения с отходами. Поступления от сбора должны направляться в сферу обращения с отходами и охраны окружающей среды. Заниматься взиманием сбора будет Государственный налоговой комитет.

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