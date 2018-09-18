В Узбекистане может быть введён экологический сбор

БАКУ /Trend/ - С 1 января 2019 года предлагается ввести экологический сбор на целый список производимых в республике и импортируемых товаров, наносящих вред окружающей среде после использования, сообщают "Новости Узбекистана".



Проект постановления «О мерах по совершенствованию экономических механизмов обеспечения охраны природы» разработан Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды и размещен для обсуждения на regulation.gov.uz.



Экологический сбор предлагается ввести на смазочные и прочие масла, пластмассовые изделия для транспортировки или упаковки товаров, резиновые шины, покрышки и камеры, весь ассортимент стеклянных емкостей, от банок до ампул, первичные элементы и батареи, а также несколько видов ламп.



Размер сбора пока не утвержден. Вырученные средства предложено направлять в Фонд экологии, охраны окружающей среды и обращения с отходами. Поступления от сбора должны направляться в сферу обращения с отходами и охраны окружающей среды. Заниматься взиманием сбора будет Государственный налоговой комитет.

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