В Москве задержан экс-глава азербайджанского NIKOIL Bank

БАКУ /Trend/ - В Москве задержан бывший председатель правления азербайджанского NIKOIL Bank Василий Хамаза, сообщают российские СМИ.

Сообщается, что правоохранительные органы РФ уже сообщили азербайджанским коллегам о задержании Хамазы, который находится в федеральном и международном уголовном розыске за злоупотребление должностными полномочиями и присвоении средств.

Хамаза обвиняется в присвоениеи из NIKOIL Bank, председателем правления которого он ранее был с 2005 по июль 2017 года, десятков миллионов манатов.

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