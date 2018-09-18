В Азербайджане могут ускорить выдачу страховых выплат

БАКУ /Trend/ - Процесс выдачи потерпевшим страховых выплат по добровольному и обязательному страхованию автомобилей в Азербайджане может быть ускорен, сообщил во вторник журналистам первый заместитель председателя правления страховой компании (СК) AtaInsurance Орхан Мамедов.

По словам зампредседателя правления, ускорение выплат станет возможным после внедрения механизма электронного получения необходимых документов от дорожной полиции.

"В последнее время участились обсуждения того, чтобы документы из дорожной полиции передавались страховым компаниям в онлайне. Мы с нетерпением ожидаем внедрение подобной практики, так как это значительно облегчит жизнь и клиентам, и страховым компаниям. Проблема на сегодняшний день заключается именно в длительных сроках получения необходимых справок от дорожной полиции. Как только происходит страховой случай, мы посылаем запрос в дорожную полицию и получаем в ответ необходимые справки. Сегодня этот процесс затягивается", - сказал Мамедов.

Первый зампред правления отметил, что на сегодняшний день AtaInsurance старается максимально ускорить процесс выдачи страховых выплат.

"Когда суммы по страховому случаю не превышают определенную норму и причины случая очевидны, мы выдаем деньги без наличия справки и потом сами получаем ее от дорожной полиции. Но в случаях, когда у нас возникают вопросу или суммы слишком крупные, мы не можем выплатить деньги без наличия всех необходимых документов. Поэтому переход в онлайн-режим может значительно облегчить нам работу. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - сказал Мамедов.

AtaInsurance осуществляет страховую деятельность с 2004 года и входит в состав ООО AtaHolding. Компания оказывает услуги по четырем обязательным и 26 добровольным видам страхования. Активы компании, по данным на конец августа составляют свыше 30 миллионов манатов, а уставный капитал - 14,6 миллиона манатов.

Согласно данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, сборы компании за январь-сентябрь 2018 года составили 12,59 миллиона манатов, при выплатах в 4,97 миллиона манатов.

Официальный курс на 18 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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