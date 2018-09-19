Новая веха в отношениях Узбекистана и Афганистана

19 сентября 2018 15:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 18 сентября в Ташкенте учредили общество дружбы «Узбекистан-Афганистан», сообщило УзА.

Председателем общества стал ректор Ташкентского государственного института востоковедения Абдурахим Маннонов.

В связи с учреждением общества в Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров состоялся круглый стол «Новая веха в отношениях Узбекистана и Афганистана».

Среди его участников были специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматилла Иргашев и посол Афганистана Сайид Шахобуддин Темурий.

Посол Афганистана выразил благодарность Узбекистану за «постоянную поддержку в обеспечении мира в нашей стране и улучшении уровня жизни населения».

На круглом столе обсуждены мероприятия, которые пройдут в 2019 году в связи со 100-летием дружбы между двумя странами.

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