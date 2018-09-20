Для жителей Самарканда запустили местную онлайн службу такси

20 сентября 2018 11:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Самаркандская компания iTaxi совместно с областной администрацией в экспериментальном порядке запустила проект по оказанию услуг такси через мобильное приложение, сообщает в четверг "Подробно.uz".

Как заявили в самой компании, проект будет служить мостом между пассажирами и профессиональными лицензированными водителями.

Сейчас идет набор водителей на своих автомобилях. Требований здесь всего несколько. Прежде всего, автомобиль должен быть 2009 года выпуска и выше. Главное, что красить его не придется. Компания также поможет с быстрым оформлением лицензии.

Еще один очевидный плюс для водителей – компания не будет забирать у него процент, то есть все то, что заработает водитель, он полностью оставит себе.

Приложение iTaxi.uz уже сейчас можно скачать в AppStore и Play Market.

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