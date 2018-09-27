Шахин Мустафаев: Азербайджан заинтересован в наращивании товарооборота и капиталовложений с РФ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан заинтересован в дальнейшем наращивании товарооборота и капиталовложений с Россией.
б этом сказал в четверг министр экономики Шахин Мустафаев на расширенном заседании азербайджано-российского и российско-азербайджанского деловых советов в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума.
Министр отметил, что сотрудничество Азербайджана и РФ основываются на взаимоуважении и добрососедстве на уровне стратегического партнерства.
Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана и за последнее время проведены комплексные меры по диверсификации товарооборота, отметил Мустафаев.
На сегодня, продолжил он, Азербайджан инвестировал свыше одного миллиарда долларов в экономику России, а Россия - свыше четырех миллиардов долларов в азербайджанскую экономику. В Азербайджане сегодня действуют 760 компаний с российским капиталом.
В Баку в четверг начал работу IX Азербайджано-российский межрегиональный форум. Мероприятие направлено на развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами двух стран и станет площадкой для совместной работы России и Азербайджана, в том числе профильных министров, чрезвычайных и полномочных послов двух стран, делового сообщества и экспертов.
(Автор: Азад Гасанли)
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