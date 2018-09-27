Азербайджан и РФ успешно сотрудничают в сферах энергетики и промышленности - замминистра

27 сентября 2018 10:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Россией в сферах энергетики и промышленности успешно развиваются.

Об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на круглом столе «Промышленность и энергетика: перспективы двустороннего сотрудничества», проходящем в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума в четверг в Баку.

В этих сферах, по его словам, есть хорошие образцы двустороннего сотрудничества.

Замминистра подчеркнул, что азербайджанская экономика очень интенсивно развивается и за последние 15 лет она выросла более чем втрое.

«Сегодня инвестиционные отношения между Азербайджаном и Россией интенсивно развиваются. Азербайджан инвестировал в экономику Россией более одного миллиарда долларов, Россия - свыше четырех миллиардов долларов в азербайджанскую экономику», - сказал Сафаров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан заинтересован производить совместно с Россией ж/д вагоны - министр
Бизнес 11:58
До 2020 года от Баку до российской границы будет построена новая автомагистраль - министр
Бизнес 11:12
Между Азербайджаном и РФ выросли перевозки по железной дороге - "Российские железные дороги"
Бизнес 11:06
Азербайджан приглашает новые страны присоединиться к энергокоридору «Север-Юг»
Энергетика 11:00
Алексей Репик: Связи между Россией и Азербайджаном - это связи стратегических партнеров
Бизнес 10:50
Деловые советы Азербайджана и России подписали соглашение о сотрудничестве
Бизнес 10:33
Лента новостей
Азербайджан и Израиль приступили к производству нового БПЛА (ФОТО)
Политика 12:02
Туркменистан отмечает День независимости
Туркменистан 11:59
Азербайджан заинтересован производить совместно с Россией ж/д вагоны - министр
Бизнес 11:58
Узбекская Профессиональная футбольная лига намерена сотрудничать с немецкой «Бундеслигой» и испанской «Ла Лигой»
Узбекистан 11:57
Азербайджан огласил прогноз по росту ненефтяной экономики на 2019 г.
Бизнес 11:56
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Азербайджан (ФОТО)
Политика 11:54
Компания из ОАЭ приступила к работе на азербайджанском газовом месторождении
Энергетика 11:53
Орхан Мамедов: Агентство малого и среднего бизнеса Азербайджана заложило основу для успешного сотрудничества с российской Корпорацией МСП (ФОТО)
Бизнес 11:50
Стала известна дата визита Путина в Узбекистан
Узбекистан 11:46