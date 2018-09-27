Азербайджан и РФ успешно сотрудничают в сферах энергетики и промышленности - замминистра

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Россией в сферах энергетики и промышленности успешно развиваются.

Об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на круглом столе «Промышленность и энергетика: перспективы двустороннего сотрудничества», проходящем в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума в четверг в Баку.

В этих сферах, по его словам, есть хорошие образцы двустороннего сотрудничества.

Замминистра подчеркнул, что азербайджанская экономика очень интенсивно развивается и за последние 15 лет она выросла более чем втрое.

«Сегодня инвестиционные отношения между Азербайджаном и Россией интенсивно развиваются. Азербайджан инвестировал в экономику Россией более одного миллиарда долларов, Россия - свыше четырех миллиардов долларов в азербайджанскую экономику», - сказал Сафаров.

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