В азербайджанском Xalq Bank очередные скидки

БАКУ /Trend/ - Владельцы MasterCard от Xalq Bank, совершившие покупки на известном турецком сайте www.hepsiburada.com в период с 20 сентября по 31 октября, получат 10-процентную скидку.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, для того чтобы воспользоваться данной скидкой, необходимо пройти регистрацию на данном сайте и ввести в графу промо-код слово MASTERCARD10. Участвовать в кампании могут все кредитные и дебетовые карты MasterCard, от Xalq Bank. Воспользоваться предоставленной скидкой можно уже сейчас, пройдя по ссылке http://www.hepsiburada.com/hepsiglobal. Cкидка предоставляется один раз, во время первой покупки на сайте.

Карты MC Debet, MC Standard и MC Gold можно получить в любом из филиалов Xalq Bank бесплатно.

Более подробную информацию об акциях, услугах и продуктах Xalq Bank можно получить на сайте www.xalqbank.az или по телефону Информационной службы 138.

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