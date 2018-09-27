Россия рассматривает возможность поставок угля в Турцию и другие страны через Азербайджан - "Российские железные дороги" (версия 2)

Первая версия опубликована в 11.06

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в России рассматривают возможность поставок угля в Турцию и другие страны транзитом через Азербайджан.

Об этом в четверг в Баку в ходе IX Азербайджано-российского межрегионального форума сказал первый заместитель гендиректора ОАО "Российские железные дороги" Александр Мишарин.

"Перевозки железными дорогами между Азербайджаном и Россией по сравнению с прошлым годом выросли на 18 процентов и превысили шесть миллионов тонн", - сказал Мишарин.

Говоря о проекте международного транспортного коридора "Север-Юг" (Индия-Иран-Азербайджан-Россия-Казахстан), он отметил, что интерес к проекту растет.

"Активно развивается и автомобильное сообщение с ростом более 31 процента, растут и авиаперевозки. Нам есть что обсуждать и у нас хорошие перспективы", - отметил Мишарин.

Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору «Север-Юг» планируется транспортировать шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем – 15-20 миллионов тонн грузов.

Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.

Отметим, что для транзита из стран Центральной и Юго-восточной Азии уже задействован коридор Баку-Тбилиси-Карс, грузы в Россию также движутся по коридору «Север-Юг», соединяющему в настоящее время Иран, Азербайджан и РФ и имеющему перспективы к продлению до Индии и стран Персидского залива.

(Автор: Илькин Шафиев)

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