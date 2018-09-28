В Азербайджане усилят надзор в сфере страхования от несчастных случаев на производстве (ФОТО) (версия 2)

28 сентября 2018 13:06 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане усилят надзор в сфере страхования от несчастных случаев на производстве. Это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве, подписанном в пятницу министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана, Палатой надзора над финансовыми рынками, Бюро обязательного страхования и страховыми компаниями Ateshgah Life, PASHA Life и Qala Life.

Меморандум подписали министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, главный исполнительный директор Палаты надзора над финансовыми рынками страны Ибрагим Алышов, исполнительный директор Бюро обязательного страхования Рашад Ахмедов, председатель правления СК Ateshgah Life Азер Алиев, председатель правления СК PASHA Life Нияз Исмайлов и генеральный директор СК Qala Life Айдын Рахманов.

Меморандум подразумевает интеграцию баз данных по информационным резервам, разбирательства по страховыми случаям, сотрудничество по созданию проектов соответствующих нормативно-правовых актов.

(Автор: Анвар Мамедов)

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