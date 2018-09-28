Немцы, британцы и корейцы инвестируют в крупнейший градостроительный проект Узбекистана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Инвесторами крупнейшего градостроительного проекта в Узбекистане – международного делового центра (МДЦ) Tashkent City в Ташкенте – являются 12 компаний, три из которых – иностранные, сообщили Trend в пятницу в дирекции МДЦ Tashkent City.

Согласно информации, иностранными инвесторами проекта являются немецкая компания Hyper Partners, британская Corso Solutions и южнокорейская Bomi Engineering & Construction.

Местные инвесторы Tashkent City – Lotus Gaz Investment, Universal Packing Masters (на рынке известна как Murad Buildings), Akfa Dream World, Premium Village, Family Group, Luxury Apartments и ряд финансовых учреждений страны.

Как сообщили в дирекции МДЦ, 9 декабря 2017 года в столичной гостинице Hyatt Regency состоялась официальная презентация проекта Tashkent City, на которой присутствовали более 200 представителей бизнеса из Узбекистана и из-за рубежа, финансовых учреждений, членов дипломатического корпуса, отечественных и международных журналистов.

«В общей сложности почти за полгода было проведено более 200 встреч с отечественными и зарубежными предпринимателями. Среди них были выбраны те, кто готов взять на себя обязательства в короткий четырёхлетний срок возвести в центре города строения согласно проектно-детальной планировке. Решение о выборе инвесторов принимал Административный совет, в состав которого входят премьер-министр страны, глава администрации города и ряд руководителей министерств и ведомств», – сообщили в Tashkent City.

Сообщается, что все инвесторы были одобрены Административным советом дирекции МДЦ на конкурсной основе.

В дирекции Tashkent City особо отметили, что на сегодняшний день все графики по строительству соблюдаются инвесторами в установленном порядке.

Отметим, что работы над проектом Tashkent City продолжаются более года. За ходом реализации проекта наблюдает лично президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также международные эксперты с целью оценки экономической состоятельности мега-проекта, его эффективности, прозрачности процессов.

Реализацией крупномасштабного проекта Tashkent City занимаются известные компании из Германии, Японии, Южной Кореи и Великобритании.

Проект реализуется исключительно за счет финансовых вливаний узбекских и зарубежных инвесторов, как закреплено в соответствующем постановлении Кабинета министров Узбекистана от 28 июля 2017 года.

Градостроительная документация, архитектурная концепция и инженерное проектирование, согласно этому же правовому акту, также разрабатываются за счет собственных средств иностранных и местных инвесторов.

Вся территория поделена на восемь отдельных участков – лотов, у каждого из которых разные этапы завершения работ до конца 2021 года и отдельные инвесторы.

В рамках МДЦ будут построены первый в Узбекистане небоскрёб высотой в 200 метров (японская Nihon Sekkei, французская Bureau Veritas и сингапурская DP Architects), который, в частности включит в себя бизнес-центры класса "А+" и пятизвездочную гостиницу Ritz Carlton; европейский бульвар с элементами национальной архитектуры (турецкие Uzguven Mimarlik и Muhendis); пятизвёздочная двадцатиэтажная гостиница Hilton и другие объекты.

Ранее в дирекции МДЦ сообщили Trend, что всемирно известный американский боксёр Майк Тайсон является владельцем недвижимости в возводимом на территории в 8 гектаров многоквартирном жилом комплексе Gardens Residence в Tashkent City.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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