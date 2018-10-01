Две ведущие страховые компании Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Две ведущие страховые компании Азербайджана, AtaInsurance и Ateshgah, подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает AtaInsurance в понедельник.

Целью соглашения является формирование атмосферы здоровой конкуренции между компаниями, повышение платежеспособности, совместная деятельность в регулировании страховых случаев и обеспечение удовлетворенности клиентов.

Выступивший на церемонии подписания соглашения председатель правления AtaInsurance Мусеиб Алиев отметил, что заключение между ведущими компаниями страхового сектора договора о сотрудничестве является похвальным случаем.

"Данное соглашение послужит усилению сотрудничества между компаниями, а также принесет большую пользу в ускорении процессов. Надеемся, что в ближайшем будущем и другие действующие в Азербайджане страховые компании, присоединившись к данному процессу, поддержат прозрачную взаимную деятельность в страховом секторе”, - сказал он.

В свою очередь, председатель правления Ateshgah Азер Алиев отметил, что подписанное соглашение, несомненно в целом окажет положительное влияние на страховой рынок.

"Взаимопонимание между страховщиками создаст условия для повышения качества предлагаемых клиентам услуг, пропаганде страховой культуры, совершенствования системы мотивации страховых посредников, а также для применения выгодных и недорогих новых страховых продуктов для населения”, - сказал Алиев.

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