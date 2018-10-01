ЕБРР продал свою долю в цементном заводе в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продал свою долю в Holcim Azerbaijan (Гарадагский цементный завод) одному из акционеров.

Об этом сообщил в понедельник Trend официальный представитель ЕБРР Антон Усов.

По его словам, доля акций ЕБРР в Holcim Azerbaijan (10 процентов) проданы Lafarge Holcim.

При этом официальный представитель отказался называть сумму сделки, ссылаясь на конфиденциальность информации.

Как отметил Усов, ЕБРР был обладателем акций Holcim Azerbaijan на протяжении десяти лет (с 2007 года до 2017 года).

Таким образом, доля LafargeHolcim в Holcim Azerbaijan увеличена с 66 процентов до 76-ти.

Напомним, что в августе прошлого года ЕБРР отказался увеличивать свою долю в Holcim Azerbaijan с 10 процентов до 20 процентов.

Швейцарская Holcim является ведущим мировым поставщиком цемента, заполнителей бетона (щебня, гравия и песка), готовых бетонных и асфальтовых смесей, а также предоставляет все сопутствующие услуги. Число сотрудников Holcim, работающих на заводах в более чем 70 странах на всех континентах, превышает 80 тысяч человек.

В Азербайджане на долю Holcim Azerbaijan (бывший Garadagh Cement) с производственной мощностью в 1,7 миллиона тонн в год приходится 40 процентов цементного рынка. Общий объем рынка в стране составляет четыре миллиона тонн цемента.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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