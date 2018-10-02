Льготное кредитование бизнеса в Азербайджане превысило 2 млрд манатов (версия 2)

Добавлены подробности: первая версия была опубликована в 11:41

БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана (ранее Национальный фонд поддержки предпринимательства) до сегодняшнего дня выделил льготных кредитов на 2,2 миллиарда манатов. Об этом во вторник сказал заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на мероприятии в Баку.

По словам замминистра, эти средства были предоставлены 36 тысячам предпринимателей на реализацию проектов на сумму 4,9 миллиарда манатов.

Из выделенных по линии фонда кредитов, один миллиардов манатов был обеспечен за счет средств из государственного бюджета, а 1,2 миллиарда манатов - за счет возвращенных в Фонд средств по ранее выданным кредитам..

По его словам, из общего объема выделенных кредитов, 75 процентов были направлены регионам Азербайджана, а 25 процентов были выделены городу Баку и пригородам.

Кроме того, как отметил Мамедов, 72 процентов из общего объема кредитов были выделены аграрному сектору и 28 процентов различным сферам.

По его словам при формировании нового Фонда развития предпринимательства ставки по льготным кредитам были снижены до пяти процентов.

Согласно порядку, годовая процентная ставка по кредитам Фонда составляет один процентов, еще четыре процента – ставка уполномоченной кредитной организации.

Мамедов отметил, что в соответствии международными корпоративными стандартами в Фонде уже сформирован Наблюдательный совет из девяти членов, в состав которого вошли представители министерств экономики, финансов, министерства по налогам, труда и социальной защиты населения и Палаты по надзору над финансовыми рынками.

По словам замминистра экономики, период и объем льготного кредитования не изменился. Как и прежде, малые кредиты на сумму от пяти тысяч до пятидесяти тысяч будут выделяться на период до трех лет, средние кредиты (50 001 до одного миллиона манатов) - сроком на пять лет, крупные кредиты ()от 1 000 001 до десяти миллионов манатов) – сроком до десяти лет и льготный период кредитования будет охватывать половину используемого срока.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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