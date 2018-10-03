Артемий Лебедев может создать логотип Ташкента

БАКУ /Trend/ - Студия известного российского дизайнера Артемия Лебедева намерена участвовать в конкурсе на создание логотипа Ташкента, а также разработать предложения и рекомендации по приоритетным темам, озвученным общественным советом и столичной администрацией, сообщает пресс-служба Ташкентской администрации.

Об этом стало известно во время встречи российского дизайнера с представителями Ташкентской администрации и экспертами общественного совета.

Как отметили в городской администрации, особый интерес представляет обширный опыт Студии Лебедева в разработке туристических логотипов, что может быть использовано для повышения туристической привлекательности культурно-исторических мест Узбекистана

Одним из приоритетных направлений возможного сотрудничества является оформление городского пассажирского транспорта.

Отметим, что делегация администрации Ташкента и представители общественного совета недавно побывали в Москве, где встречались и с Артемием Лебедевым.

В ходе рабочей поездки в Узбекистан Лебедев планирует встретиться с бизнесменами столицы и посетить Хиву.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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