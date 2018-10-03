Российская компания наладит производство башенных кранов в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Нязепетровский краностроительный завод (бренд GIRAFFE) в Челябинской области России планирует создать в Узбекистане производство башенных кранов, а также наладить кооперационные связи с узбекскими предприятиями, говорится в сообщении пресс-службы Ташкентской городской администрации.

Об этом стало известно по итогам переговоров, которые провела делегация ташкентской городской администрации в Челябинской области. В частности, представителей Узбекистана принял вице-губернатор, также они провели встречи с представителями торгово-промышленной палаты и Челябинского металлопрокатного комбината.

В результате были заключены соглашения о тесном сотрудничестве и развитии кооперационных связей между бизнес-субъектами, торгово-промышленными палатами Ташкента и Челябинска.

Был также заключён договор с компанией «ЮжУралГрупп» о производстве ролевого картона и бумаги на 6,5 миллиона долларов.

Кроме того, представители делегации ознакомились с деятельностью завода по производству башенных кранов и договорились организовать производство таких кранов в Ташкенте.

Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Узбекистана. В стране работает свыше 960 предприятий с участием российского капитала, и, по прогнозам экспертов Торгово-промышленной палаты Узбекистана, до конца года их число превысит тысячу. Активно себя в России проявляет и узбекский бизнес, который открыл уже более 560 предприятий.

Узбекистан находится на четвертом месте по товарообороту с Россией среди стран СНГ. По итогам 2017 года он составил 3,6 миллиарда долларов и увеличился на 33,9 процента.

В январе-феврале этого года товарооборот вырос на 50,2 процента и достиг почти 600 миллионов долларов. Экспорт России вырос на 59,7 процента, а импорт – на 28,1 процента. При этом общий объем инвестиций, поступивших из России в Узбекистан, превысил 8,5 миллиарда долларов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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